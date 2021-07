E-gaming belasting kan 215 miljoen opleveren

Belasting over ‘online gambling’ levert de staatskas minstens 115 miljoen gulden per jaar op en dit bedrag kan zelfs oplopen tot 215 gulden per jaar. Dat blijkt uit een wetsvoorstel waar de SER mee akkoord is gegaan. De wet is deel van een modernisatiepakket om Curaçao internationaal op de kaart te zetten met e-gaming. Ook de bescherming van de consument en het vermijden van criminele elementen zijn in het pakket opgenomen, zodat de e-gaming in lijn is met de internationale richtlijnen. Ook moet de juridische structuur rondom online gokken worden gestructureerd, de verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de Gaming Contro lBoard en de Curaçao Gaming Authority.