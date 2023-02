Eagle Beach mooiste strand in Cariben

Eagle Beach op Aruba is verkozen tot het mooiste strand van het Caribische gebied en de op een na mooiste strand ter wereld. Dat blijkt uit de jaarlijkse ranglijst van TripAdvisor. Aruba komt drie keer voor in de top 25 stranden. Baby Beach eindigde op de 19e plek en Arashi op nummer 23 van de Travellers’ Choice Awards. Curaçao komt ook op de lijst voor. Klein Knip eindigde op de 20e plaats vanwege de rust. De Travellers’ Choice Awards zijn in 2002 in het leven geroepen en vormen de grootste onderscheiding van TripAdvisor. De jaarlijkse ranglijst is gebaseerd op beoordelingen en waarderingen van reizigers over de hele wereld.