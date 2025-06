Eddy van Marum wordt demissionair staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties en Digitalisering

Eddy van Marum wordt voor de komende maanden demissionair staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties en Digitalisering. Hij is momenteel staatssecretaris Herstel Groningen en houdt die portefeuille ook aan. Dat is vandaag in Nederland bekend gemaakt. PVV-staatssecretaris Zsolt Szabó stapte vorige week op nadat Geert Wilders met de regering brak. De 56-jarige Van Marum is politicus namens de BoerBurgerBeweging en was eerder Statenlid van Groningen. Vroeger werkte hij onder meer als muskusrattenbestrijder.

Demissionair premier Dick Schoof en de vicepremiers van de VVD, NSC en BBB zijn het eens over de herverdeling van de ministersposten, nadat PVV-leider Geert Wilders al zijn bewindslieden had teruggetrokken uit het kabinet. Woensdag maakten de coalitiepartijen al bekend dat justitieminister David van Weel (VVD), woonminister Mona Keijzer (BBB) en minister Eddy van Hijum (Sociale Zaken, NSC) de asieltaken verdelen. Nieuw is dat Van Weel eindverantwoordelijk is voor het beheer van het ministerie van Asiel en Migratie. Ook alle posten van de staatssecretarissen zijn inmiddels verdeeld. Nederland gaat op 29 oktober naar de stembus.