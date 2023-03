Edison Rijna treedt af als gezaghebber van Bonaire. Dat maakt Rijksdienst Caribisch Nederland bekend. Rijna is door staatssecretaris Van Huffelen benoemd tot speciaal gezant voor Caribisch Nederland bij EU- en VN-fondsen. Rijna zal zich de komende jaren bezighouden met het verbeteren van de toegang tot subsidies van de EU en VN voor de BES-eilanden. Ook zal hij economische missies leiden van en naar Latijns-Amerika. ”Doel van deze missies is bedrijven en andere partijen van de drie eilanden van Caribisch Nederland betere toegang tot omliggende markten te bezorgen en bedrijven en partijen uit omliggende landen te interesseren tot investeringen in en handel met de eilanden van Caribisch Nederland. Een groter handel- en investeringsvolume draagt bij aan versterking en van de eilandelijke economieën”, aldus het persbericht.

Rijna begint per 18 april aan zijn nieuwe baan. Nolly Oleana zal voorlopig de rol vervullen van waarnemend gezaghebber. Sinds 2014 is Rijna gezaghebber van Bonaire. In 2020 werd hij voor een periode van zes jaar herbenoemd.