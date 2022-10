Edison Rijna twee weken op non-actief na onderzoek van FTM

De Bonairiaanse gezaghebber Edison Rijna moet zijn taken neerleggen terwijl er een onderzoek naar zijn integriteit loopt. Dat eiste de eilandsraad van Bonaire gisteravond in een motie. Uit onderzoek van het journalistieke platform Follow the Money (FTM) bleek dat Rijna actief meewerkt aan illegale bouw langs de kust en de handhaving van natuurregels dwarsboomt. De eilandsraad riep Rijna gisteren ter verantwoording in een raadsvergadering. Er zijn twee moties aangenomen. In de eerste motie eist de eilandsraad een onderzoek. De tweede motie roept Rijna op om gedurende het onderzoek op ‘non-actief’ te stellen. Zijn plaatsvervanger Nolly Oleana neemt zijn taken waar.