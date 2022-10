Edison Rijna werkt mee aan onderzoek

De Bonairiaanse gezaghebber Edison Rijna staat een onderzoek naar zijn integriteit niet in de weg. Hij heeft daarom besloten om twee weken vakantie te nemen bij de start van het onderzoek. Totdat het onderzoek begint, is hij als gezaghebber gewoon aan het werk. Deze week nam de eilandsraad van Bonaire twee moties aan naar aanleiding van berichten over belangenverstrengeling en corruptie van Rijna. Hij zou actief meewerken aan illegale bouw aan de kust. Zelf spreekt de gezaghebber dit tegen.