Edson Hato vertrekt als Vertegenwoordiger

Edson Hato stopt per 1 december als vertegenwoordiger van Nederland in Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Dat is vanmiddag bekend gemaakt. Hij was vanaf 1 september 2023 de Vertegenwoordiger van Nederland op Aruba, Curaçao en Sint Maarten met standplaats Willemstad. Hij zegt in een verklaring dat hij zich heeft ingezet voor een vruchtbare samenwerking tussen de vier landen in het Koninkrijk, maar stelt: “Hoewel ik mij kan vinden in de uiteindelijke doelstelling van deze samenwerking – een goede relatie tussen de landen – heb ik een andere kijk op de wijze waarop we dat doel kunnen bereiken. Daarom heb ik in goed overleg besloten mijn opdracht terug te geven.”

Hato gaat zich de komende tijd richten op vervolgstappen in mijn carrière. Directeur-generaal Koninkrijksrelaties Lapperre laat weten: “Ik wil de heer Hato allereerst veel dankzeggen voor zijn inzet. Hij heeft zich met hart en ziel ingezet voor het Koninkrijk. Ik respecteer natuurlijk zijn besluit, dank hem voor de plezierige samenwerking en wens hem alle goeds met de volgende stap in zijn carrière.”