Eduard Braam naar de rechter om naam te zuiveren

Statenlid Eduard Braam van de coalitiepartij MFK stapt naar de rechter om zijn naam te zuiveren. Braam was eerder kandidaat om minister van Justitie te worden in het huidige kabinet van Gilmar Pisas. Hij trok zich echter terug vlak voor het bijbehorende screeningsproces. Braam besloot daartoe nadat hij onderwerp werd van discussie wegens een veroordeling uit zijn verleden. De screening van Eduard Braam heeft dus in feite nooit plaatsgevonden. Het besluit van Braam is opvallend. Eerder gaf hij nog aan niet langer geïnteresseerd te zijn in een ministerschap.