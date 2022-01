Eén dode; weer minder covid-patiënten in CMC

Hoewel vandaag 966 mensen op Curaçao positief zijn getest op covid-19, neemt de druk op het ziekenhuis opnieuw af, van 23 naar 20 covid-patiënten. Eén persoon overleed in het CMC, het 193ste covid-slachtoffer. Daarnaast mochten twee mensen naar huis. Van de 20 in het CMC, liggen er net als gisteren zes op de intensive care. Gisteren nam het aantal covid-patiënten in het CMC ook al af, van 27 naar 23, mede door één sterfgeval.



In totaal kent Curaçao nu 8.326 geregistreerde actieve coronacases.

