Een keuken voor kerst

Rina heeft al vier jaar geen keuken. Het is na veel proberen, nog steeds niet gelukt om een hypotheek hiervoor te krijgen. Ze heeft alle plannen voor de keuken kant en klaar staan, maar het komt er nooit van, ze krijgt het simpelweg financieel niet rond. Mede door alle omstandigheden heeft Rina een erg zwaar jaar achter de rug. De ontzettend lieve anonieme wenser, wenst voor haar een financiële meevaller, in de vorm van een nieuwe (betonnen) keuken. Precies zoals Rina zo graag gewenst had. Veel plezier ermee Rina!