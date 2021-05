Eén coronapatiënt is gisteren overleden in een verzorgingstehuis. Ook zijn er weer vijf nieuwe besmettingen gemeld, in totaal werden er 693 tests afgenomen. Dit betekent een positivity rate van zo’n 0,7 procent. Ook zijn er weer drie personen hersteld van het virus. Het aantal actieve besmettingen komt daarmee uit op 61. Er liggen nog 17 coronapatiënten in het CMC, waarvan 15 op de IC.

