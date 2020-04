Aruba heeft inmiddels 55 geregistreerde corona-besmettingen. Dat heeft de regering gisteren bekend gemaakt. Eén persoon is opgeknapt, niemand is overleden. De jongste persoon die is besmet is 11 jaar, de oudste 74 jaar. In totaal vier mensen met een corona-besmetting liggen in het ziekenhuis, waarvan één op de intensive care.