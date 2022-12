Een vliegende verrassing

Gerda is vorig jaar erg ziek geworden. Ze heeft daarbij een ontsteking in o.a. Haar rug. Alsof dat nog niet erg genoeg is, heeft ze daarnaast een tia gehad. Dit heeft ervoor gezorgd dat ze ze niet meer kan lopen. Gerda heeft veel verdriet hiervan. Het allerergst vindt ze dat ze haar enige kind, een zoon genaamd Radhames, al jaren niet heeft gezien. Hij heeft ook twee kinderen gekregen die Gerda nog nooit heeft ontmoet. De wenser en goede vriendin Wendy Nieuwkerk, wenste voor Gerda en haar man een gezinshereniging. Ze hebben tevens dit jaar hun 50e anniversary gevierd, en om hun kind en kleinkinderen bij hen te hebben zou de kers op de taart zijn. Dankzij KLM hebben wij het hele gezin mogen overvliegen en zijn ze deze december allemaal samen. Als extra bedankje kregen wij nog een prachtig zelfgemaakt kunstwerk van Wendy. We wensen Gerda, familie en vrienden ontzettend veel liefde toe.