Eerste aanhouding voor opruiing

De politie heeft gisterochtend een 23-jarige man aangehouden voor opruiing. De verdachte zou een oproep hebben gedaan om geweld te gebruiken tegen agenten voor, tijdens en na de afscheidsparade. Dit is de eerste arrestatie die het korps heeft verricht naar aanleiding van de oproep op sociale media. De Curaçaoënaar werd thuis in Souax in de boeien geslagen. Hij zit in voorarrest in afwachting van meer onderzoek. De politie sluit niet uit dat er meer arrestaties zullen volgen.