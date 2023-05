Eerste bezoek Carnival Celebration

Het cruiseschip Carnival Celebration heeft gisteren voor het eerst Curaçao bezocht. Om dat te vieren werd aan boord van het schip een welkomstceremonie gehouden. De Carnival Celebration is een pretpark in beweging met zelfs een achtbaan op het schip. De cruise die november vorig jaar haar eerste vaart maakte, heeft plaats voor ruim 6.600 passagiers. Het schip is 344,5 meter lang en wordt aangedreven door LNG. Er wordt gekeken of brandstofdistributeur Curoil in de toekomst LNG kan laten bunkeren. Carnival Celebration vertrok 20 mei vanuit Miami naar Aruba, Bonaire met als laatste haven Curaçao. Zondag komt het schip weer aan in Miami.