Eerste coronabesmetting in SDKK

Gevangenis SDKK heeft gisteren de eerste besmetting met Covid-19 geregistreerd. Dat heeft de directie van de instelling gisteravond bekend gemaakt. De persoon bij wie de besmetting is geconstateerd is geïsoleerd, z’n celgenoot is in quarantaine geplaatst. De directie van SDKK houdt de situatie in de gaten en heeft preventieve maatregelen genomen om zo te proberen verdere besmetting in de gevangenis te voorkomen. Een dag eerder werd bekend dat er een gevangene in de politiecellen van Barber besmet is geraakt met Covid-19.

