Eerste Coviddode voor Statia

Voor het eerst sinds het uitbreken van de pandemie is een Statiaan overleden aan covid. Het gaat om een patiënt die begin dit jaar was overgebracht naar Sint-Maarten voor behandeling. De man overleed daar in het ziekenhuis. Sint-Eustatius bleef lange tijd bespaard door het coronavirus. Na een piek van 200 gevallen eind vorig jaar zijn er nu 64 mensen besmet op het eiland. Vier daarvan liggen in het ziekenhuis, waarvan een op Sint-Maarten. Saba is nu de enige plek in het Koninkrijk waar nog geen coviddode is gevallen.