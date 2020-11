Eerste cruise naar Cariben afgebroken vanwege coronagevallen

Het eerste cruiseschip dat het Caribisch gebied doorkruist sinds de uitbraak van het coronavirus is vroegtijdig teruggekeerd naar Barbados omdat een aantal passagiers positief getest heeft op Covid-19. In een verklaring, die donderdag door eigenaar SeaDream Yacht Club naar buiten is gebracht, worden geen aantallen genoemd. Volgens een Engelse journalist die aan boord is, gaat het om vijf mensen. Alle gasten en niet-essentiƫle bemanningsleden zitten in quarantaine in passagiershutten terwijl het schip wacht op toestemming om van boord te gaan in Barbados. Er zijn 53 passagiers en 66 bemanningsleden op het schip.

De uitbraak komt terwijl grotere cruisemaatschappijen, waaronder Carnival en Royal Caribbean Cruises, proberen de veiligheid van de industrie te bewijzen, zodat ze weer vanuit de Verenigde Staten kunnen varen. Sinds maart liggen cruises helemaal stil.