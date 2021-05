Eerste cruiseboot in juni op Curacao

De Celebrity Millennium is de eerste cruiseboot die sinds de coronapandemie naar Curacao komt. Dat schrijft de EXTRA. De cruiseboot wordt verwacht op 7 juni bij de Megapier. Verschillende cruiseliners hebben in de afgelopen periode gesprekken gevoerd met CPA en de lokale overheid om afspraken te maken over de herstart van het cruisetoerisme op Curaçao. Zo is er onder andere gesproken over een ‘bubbel’ waar de cruisetoeristen in moeten blijven. Dat betekent dat de groep toeristen bij elkaar moet blijven en niet in aanraking mag komen met mensen van buitenaf, tenzij zij gevaccineerd zijn. De groep mag bijvoorbeeld alleen samen in een bus naar een strand waar geen andere mensen zijn.

De cruiseliners staat al meer dan een jaar stil door de covidpandemie. Om een valse start te voorkomen, stellen ze strenge regels in om geen besmettingen aan boord van de cruiseboten te krijgen.