Het eerste cruiseschip in lange tijd is onderweg naar Curaçao. Het gaat om het schip Celebrity Millenium van Celebrity Cruises. Het is de eerste keer dat de Celebrity Millenium op Curaçao aanmeert. Alle bemanningsleden en voornamelijk Amerikaanse passagiers zijn gevaccineerd, laat de reisorganisatie weten. Het schip vertrok afgelopen vrijdag uit Sint Maarten en maakt een tussenstop op Barbados en daarna op Aruba. Op donderdag 10 juni meert het schip aan bij Curaçao.