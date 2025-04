Eerste digitale betalingen in XCG al verricht

De Caribische gulden is een officieel en wettig betaalmiddel in de monetaire unie van Curacao en Sint Maarten. Gisteren vond bij de kantoren van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten in beide landen de ceremoniële eerste omwisseling van Nederlands Antilliaanse gulden naar Caribische gulden plaats. De nieuwe munteenheid werd daarna in omloop gebracht via de commerciële banken. De eerste digitale betalingen in winkels hebben al plaats gevonden. In plaats van Naf zien met XCG nu op hun bonnetje. Ook zijn bij sommige bankautomaten de nieuwe biljetten al gesignaleerd.

De Caribische gulden co-circuleert voor een periode van 3 maanden met de Nederlands-Antilliaanse gulden die per 1 juli 2025 wordt ingetrokken als wettig betaalmiddel. Tot die datum kunnen contante betalingen nog in NAf worden gedaan. De NAf kan door rekeninghouders bij de commerciële banken worden omgewisseld voor Caribische gulden. Personen zonder bankrekening kunnen bij de CBCS terecht voor het omwisselen van contant geld.