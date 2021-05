Eerste Entrepreneurship World Cup op Curacao

De Entrepreneurship World Cup krijgt dit jaar voor het eerst een nationale editie op Curacao. Ondernemers die zichzelf registreren krijgen voor $25.000 aan zogeheten ‘perks’ om hun bedrijf te boosten. De winnaar van Curacao krijgt $5000 en de kans om ons land te vertegenwoordigen in Saudi-Arabië. Iedereen kan zich nog tot 31 mei gratis opgeven via deze link. Samari Barriento van de organisatie vertelt op Paradise FM over wat de competitie inhoudt, luister hier het hele gesprek terug: