Eerste filiaal FC Kip in november open

Jandino Asporaat opent op 22 november in het centrum van Rotterdam zijn eerste FC Kip-restaurant. Dat heeft de komiek via sociale media laten weten. FC Kip is een fastfoodketen die een belangrijke rol speelt in de serie De Dino Show en de daaropvolgende Bon Bini Holland-filmreeks. De Curaçaoënaar wilde al eerder een échte FC Kip openen. Maar door de coronapandemie bleef dit initiatief enige tijd op de plank liggen. Wie wil kluiven aan een stukje kip of aan de vegetarische variant, kan vanaf volgende maand het restaurant aan de Van Oldenbarneveltplaats bezoeken. Het wordt een etablissement van 1000 vierkante meter.