Eerste geval van apenpokken op Curaçao geregistreerd

Op Curaçao is het eerste geval van apenpokken geregistreerd. Dat heeft het ministerie van Gezondheid bekendgemaakt. Het gaat om een persoon die onlangs in het buitenland is geweest. De eerste test op apenpokken had een positieve uitslag. Om helemaal zeker te zijn, vindt er een tweede test plaats in een laboratorium. De besmette persoon is in isolatie geplaatst. Het betreft de eerste geregistreerde besmetting van apenpokken in het Caribisch deel van het Koninkrijk.

