Eerste integriteitsseminar voor overheidsorganisaties

Integriteit staat hoog op de agenda binnen het Koninkrijk. Vorige week kwamen zo’n 30 deelnemers bijeen voor de eerste ‘Integrity Summit Dutch Caribbean’. Deze werd gehouden op Curacao. Er is afgesproken dat er een platform komt voor de uitwisseling van best practices en ervaringen rond integriteitsvraagstukken. Daarmee wordt de expertise rond integriteit verhoogd en wordt samenwerking gestimuleerd. Uiteindelijk moet fraude en corruptie, maar ook machtsmisbruik worden tegengegaan. De summit is georganiseerd door het ministerie van BZK en het lokale bureau SRA-Caribbean & Partners.