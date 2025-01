Eerste jump-up van het jaar op zaterdag 11 januari

Op zaterdag 11 januari wordt de eerste Jump Up van het jaar gehouden. Daarmee is het carnavalsseizoen echt begonnen. Bewoners in de buurt van de Rooseveltweg moeten in verband met de Jump Up rekening houden met wegafsluitingen. De Unidat di Bario Kòrsou en de Fundashon di Karnaval Kòrsou (FDKK) hebben bekendgemaakt dat vanaf 3 uur ’s middags enkele wegen worden afgesloten vanwege de optocht.

De volgende aanpassingen zijn van kracht:

Om 15.00 uur wordt de Cabo Verdeweg en de F.D. Rooseveltweg afgesloten.

Om 16.00 uur worden de Mahumaweg, Maïshiweg, Seru Fortunaweg en F.D. Rooseveltweg afgesloten.

Om 18.00 uur wordt de weg ter hoogte van Pizzahut afgesloten.

Om 19.00 uur wordt de Micaweg/Goede Hoop afgesloten.

Om 19.30 uur worden alle wegen die uitkomen op de F.D. Rooseveltweg afgesloten voor verkeer richting Capital Ç Hato.