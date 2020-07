Eerste olietanker Bullenbaai volgende week verwacht

De eerste fase van de renovatie bij Bullenbaai is afgerond. Hierdoor is de opslagcapaciteit van 5,8 miljoen olievaten klaar voor gebruik. Dat maakten premier Rhuggenaaath en directeur van Refineria di Korsou, Marcellino de Lannoy gisteren bekend tijdens een informatiebijeenkomst. De eerste olietanker wordt volgende week al verwacht. In totaal kan Bullenbaai opslag bieden voor 15 miljoen vaten, maar wegens achterstallig onderhoud is het grootste deel op dit moment onbruikbaar. Afgelopen tijd is er 5 miljoen gulden geïnvesteerd in renovatie om de 5,8 miljoen vaten te kunnen opslaan, deze investering zou zich snel moeten terugverdienen en biedt werk voor 300 tot 400 medewerkers.

