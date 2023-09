Eerste regiezitting tegen Jamel Lomp eind september

Jamel Lomp moet eind september voor de rechter verschijnen. De Curaçaoënaar wordt ervan verdacht een supermarktmedewerkster te hebben doodgestoken in het centrum van Den Haag. De eerste niet-inhoudelijke zitting is op 28 september. Jamel Lomp heeft een lang strafblad en kreeg onder meer eerder op Curaçao een tbs-maatregel opgelegd. Eerder werd al bekend dat Nederland de behandeling weigerde over te nemen, mede vanwege de kosten die daarmee gepaard zouden gaan. Op het eiland waren echter amper behandelmogelijkheden voor hem. Jamel Lomp wordt als een ernstig gevaar gezien. Sinds september vorig jaar is hij in verschillende regio’s opgepakt. Op 9 juni werd hij door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld voor bedreiging. Hij kreeg uiteindelijk een straf die gelijkstond aan zijn voorarrest en hoefde dus niet weer de cel in.