Eerste Venezolaanse barkjes in mei

Binnenkort zullen de Venezolaanse barkjes weer op het eiland zijn. Afgelopen vrijdag hebben twee verkopers uit Venezuela hun aanvraag ingediend. Vanaf 8 mei zullen ze hun groente, fruit en vis aan de Sha Caprileskade verkopen. Dat zei de minister van Economische Ontwikkeling vanmorgen op Radio Mas. Voordat het zover is moeten de Venezolaanse marktlui aan verschillende regels voldoen. Zo moeten ze een ziektekostenverzekering afsluiten die hun medische kosten op Curaçao dekt. Ook moeten ze per maand een bedrag betalen om gebruik te kunnen maken van de faciliteiten in de haven. In 2019 sloot de regering van Nicolás Maduro eenzijdig de grenzen met de ABC-eilanden. Sinds 3 april zijn de grenzen met Venezuela weer open.