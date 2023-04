Eerste Venezolaanse vlucht op 5 mei

De Venezolaanse Laser Airlines gaat twee keer per week vliegen tussen Caracas en Curaçao. Dat meldt de luchtvaartmaatschappij op Facebook. De eerste vlucht is op 5 mei. Het bedrijf biedt twee keer per week rechtstreekse vluchten aan, op dinsdag en vrijdag. Laser Airlines is de eerste vliegmaatschappij die haar diensten hervat sinds de heropening van de grenzen met Venezuela. Sinds 3 april zijn chartervluchten uit Venezuela weer welkom. In mei starten de algemene vluchten.

Venezolanen hebben een visum nodig om de eilanden binnen te komen. Dat gaat via de Nederlandse ambassade in Caracas. Daar komt veel papierwerk bij kijken. Kinderen tot 11 jaar betalen 40 euro voor een visum. Reizigers van twaalf jaar en ouder zijn 80 euro kwijt.