Eerste verkeersdode op Bonaire

Gisteren is op Bonaire de eerste verkeersdode van dit jaar gevallen. Het gaat om de 30-jarige politieagent in opleiding Jonathan Theodora. Het slachtoffer reed op een brommer en botste tegen een auto. Hij was op slag dood. Gisteren kwamen zijn familie, vrienden en collega’s bijeen om bloemen te leggen op de plek waar het ongeval heeft plaatsgevonden. Theodora was bijna klaar met zijn opleiding. Op 10 maart zou hij afstuderen. Theodora is de derde persoon die in korte tijd in het verkeer is omgekomen. In december kwamen twee fietsers om het leven nadat ze waren aangereden door een auto.

