Gisteren is de eerste verkeersdode van dit jaar gevallen. De 64-jarige Sherman Ceferino Marceli overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Het fatale verkeersongeval vond zaterdag plaats op de Kaminda Hensley “Bam Bam” Meulens en Kaya Harmonia. Drie wagens waren bij het ongeval betrokken. Twee slachtoffers zijn naar het CMC vervoerd met de ambulance, waaronder Marceli. Daar is hij aan zijn verwondingen overleden.