Het Curaçaose Elftal speelt aanstaande zaterdag de eerste wedstrijd in de Gold Cup. De eerste wedstrijd wordt gespeeld tegen El Salvador. De volgende wedstrijd is tegen Mexico en in de derde wedstrijd staat Curaçao tegenover Trinidad en Tobago of Frans Guyana. Mexico wordt genoemd als favoriet bij de bookmakers. De Mexicanen wonnen de Gold Cup al acht van de veertien keer.