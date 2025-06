Effectievere aanpak vuurwapencriminaliteit

Op Sint Maarten vond vorige week een bijzondere vijfdaagse training plaats, georganiseerd door

CARICOM in samenwerking met het Trinidad and Tobago Forensisch Science Centre. De cursus helpt politiemedewerkers om op een effectievere wijze vuurwapencriminaliteit op te lossen. Twee forensisch rechercheurs van het Korps Politie Curaçao namen deel aan deze training, samen met twee rechercheurs uit Aruba en twee uit Sint Maarten. Zij leerden een geavanceerde techniek waarmee misdrijven waarbij vuurwapens worden gebruikt, sneller en beter kunnen worden aangepakt.

Dat heeft het College van Caribische korpschefs gisteren laten weten. De training is volgens de korpschefs hard nodig omdat alle landen en eilanden in het Caribisch deel van het Koninkrijk kampen met een toename van schietincidenten. Het College van Korpschefs maakt zich zorgen over de vele vuurwapens die in omloop zijn in de regio. Deze training is mogelijk gemaakt door de verstevigde regionale samenwerking van het College van Korpschefs met CARICOM IMPACS, dat is het veiligheidsorgaan binnen de Caribische Gemeenschap en werd in 2006 opgericht om een gecoördineerde aanpak van criminaliteit en veiligheid in de regio te stimuleren.