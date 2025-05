EFO wordt uitgesteld op het Erasmo College

Het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport heeft in nauwe samenwerking met de directie van Stichting Skol Humanista na Papiamentu de EFO op Erasmo College uitgesteld op 13 en 14 mei. Dit is een uitzondering naar aanleiding van het incident dat op school plaatsvond waarbij vanochtend tijdens de EFO een leerling ziek werd en later overleed bij het CMC. De situatie had gevolgen voor de hele school. Deze beslissing wordt genomen omdat elke student die aan EFO deelneemt in emotioneel evenwicht moet zijn, zodat hij of zij op de beste manier aan toets kan participeren, zo laat minister Van Heydoorn weten.

Het Ministerie van OWCS doet tegelijkertijd een oproep aan alle ouders en voogden, om kalm te blijven en goed op de gezondheid van de leerlingen te letten tijdens de periode van toetsen in verband met eindexamen en eindtoets Funderend Onderwijs. Bij het nemen van de beslissing is overlegd met Slachtofferhulp en de commissie belast met de uitvoering van de Eindtoets Funderend Onderwijs, EFO.