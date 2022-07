Eierprijs op de agenda van ministerraad

De mogelijke prijsstijging van eieren wordt morgen besproken in de ministerraad. Dat meldt de Amigoe. Minister Ruisandro Cijntje van MEO is bereid de kippenboeren tegemoet te komen en mee te werken aan een tariefsverhoging. Op een voorwaarde. De nieuwe eierprijs moet op een evenwichtige manier tot stand komen. Een dozijn eieren kost 4,88 gulden. Deze prijs is al meer dan tien jaar niet aangepast. Met de sterk stijgende veevoer-en transportkosten is het huidige maximumtarief volgens de kippenboeren niet kostendekkend. Eieren behoren tot de basismand. Deze producten kennen een maximumprijs die door de overheid wordt bepaald.

