Eierprijs verhoogd

Consumenten leggen nu meer neer voor een dozijn eieren. Sinds zaterdag zijn de nieuwe tarieven ingegaan. Voor een dozijn eieren moet de klant bij de kassa nu ruim 6 gulden afrekenen in plaats van 4 gulden 88. Dat komt neer op een verhoging van 35 procent. De eierprijzen worden bepaald door de overheid. Kippeneieren zijn een primaire levensbehoefte. Doordat de productiekosten enorm zijn gestegen, dreigen de lokale kippenboeren in de problemen te raken. Daarom heeft de ministerraad besloten de kippenboeren tegemoet te komen. De laatste keer dat de tarieven zijn verhoogd was in 2008.

