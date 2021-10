Eilandsraad Bonaire doet plastic in de ban

De eilandsraad op Bonaire wil dat het gebruik van plastic wegwerpproducten wordt verboden. In de openbare vergadering van 19 oktober zijn de leden met 6 stemmen voor en 3 tegen akkoord gegaan. Met de verordening is Bonaire het laatste eiland van BES-eilanden dat werk maakt van het verbod op het gebruik van wegwerpplastic. Saba en St. Eustatius regelden dat al in januari en april van dit jaar. Plastic afval vormt wereldwijd een groot probleem, 80 procent van alle afval in de oceanen bestaat uit plastic, aldus leden van de raad.

