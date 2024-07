Einde aan Wimbledon avontuur Jean Julien Rojer

Na een uitschakeling in het herendubbel, liggen Jean Julien Rojer en zijn partner Bethanie Mattek-Sands er nu ook uit. Samen speelden ze in het gemengd dubbeltoernooi van Wimbledon, maar het duo leed een nederlaag tegen de Argentijnse tennisser Maximo Gonzalez en de Noorse Ulrikke Eikeri. Aanstaande zondag bereikt het tennistoernooi zijn hoogtepunt. Dan is het tijd voor de finale.