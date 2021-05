‘Einde Korsou di Nos Tur nabij’

Het einde van de politieke partij Korsou di Nos Tur is nabij. Dat zegt Meindert ‘Menki’ Rojer, de nummer twee op lijst, vandaag in het Antilliaans Dagblad. Het einde van KdNT is volgens Rojer te danken aan de leider Amparo dos Santos die er ‘een potje van heeft gemaakt’. Volgens Rojer heeft het partijbestuur na de teleurstellende verkiezingsuitslag van 19 maart niets meer vernomen van Dos Santos. KdNT wist geen zetel te behalen, terwijl de partij in 2017 nog goed was voor twee zetels.

Ook de halvering van de stemmen wijt Rojer aan het falen van Dos Santos. Deze zou een ‘zeer egoïstische campagne hebben gevoerd.’ Rojer zegt dat de partij uit zichzelf waarschijnlijk zeer binnenkort zal verdwijnen vanwege gebrek aan leiderschap. ‘Leider en leiderschap zijn vieze woorden voor Amparo’ verklaart Rojer. Menki Rojer wil zelf nog niet van het politieke toneel verdwijnen en zegt verder te gaan ‘free agent’.