El Salvador stelt gevangenenruil voor met Venezuela

De Salvadoraanse president Nayib Bukele stelt een gevangenenruil voor met Venezuela. De 252 Venezolanen die door Trump uit de VS zijn gezet wil Bukele ruilen tegen een gelijk aantal politieke gevangenen. Dat stelt hij voor aan president Maduro. De VS stuurde sinds halverwege maart meerdere keren opgepakte Venezolanen naar El Salvador. Volgens de beide landen gaat het in alle gevallen om gevaarlijke bendeleden. Bukele voegt in zijn brief aan Maduro toe dat die juist mensen vastzet omdat ze vochten tegen diens kiesfraude.

In zijn voorstel om de Venezolanen huiswaarts te sturen, schrijft Bukele aan president Maduro. “In tegenstelling tot jullie hebben wij geen politieke gevangenen”, schrijft Bukele. “In tegenstelling tot jullie gevangenen hebben die van ons moorden begaan en verkrachtingen. Sommigen zijn meermaals opgepakt voordat ze uitgezet zijn.”