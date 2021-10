Elecorale Raad hebben recht op een vergoeding

De leden van de Electorale Raad (ER) vervullen hun functie in principe vrijwillig en doen dat uit een intrinsieke motivatie het land en de democratie te dienen. Dat neemt niet weg dat hen een vaste geldelijke vergoeding toekomt. Zo schrijft het Antilliaans Dagblad. In de toelichting bij een nu officieel gepubliceerd Landsbesluit houdende algemene maatregelen (Lbham) wordt die vergoeding geregeld. “Om toch tegemoet te komen aan de te verwachten tijdsinvestering van de voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter en de overige leden van de ER stelt de regering een vergoeding beschikbaar”, zo wordt uitgelegd. Het gaat om 1.500 gulden per maand voor de voorzitter, 1.200 gulden per maand voor de plaatsvervangend voorzitter en 1.000 gulden per maand voor de overige leden. Het wordt onderschat hoeveel werk er bij komt kijken, zegt de overheid in een toelichting.