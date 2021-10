Electieve zorg bij CMC per 1 november weer hervat

Het CMC hervat de electieve zorg voor SVB-patiënten vanaf maandag één november. De SVB liet per brief weten dat er 4.1 miljoen gulden als voorschot wordt overgemaakt zodat de electieve zorg vanaf november kan worden gegarandeerd. Het voorschot is volgens het CMC echter niet voldoende om de kosten tot het einde van het jaar te kunnen dekken. Het CMC stopte op één oktober met alle niet noodzakelijke medische behandelingen voor SVB-patiënten. Het geld dat de SVB beschikbaar had gesteld voor 2021 dekt niet alle kosten, zei het ziekenhuis eerder. Momenteel wordt er contact opgenomen met patiënten op de wachtlijst.