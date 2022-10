Elements hotel opent 1 november 2022

Elements Hotel & Shops opent op 1 november zijn deuren. Het boetiekhotel in Punda heeft 43 kamers, een rooftop bar en een infinity pool. Het restaurant op de begane grond is sinds vrijdag open. De officiële opening van de rooftop bar vindt binnenkort plaats. Oorspronkelijk mikte de projectontwikkelaar op een opening in 2017. De bouw liep door verschillende omstandigheden vertraging op. Beeld: Henk Dolstra