Elf winkelinbraken in een week

Elf ondernemingen zijn vorige week slachtoffer geworden van inbraak. Dat is iets meer dan de week daarvoor. Toen werden er zeven winkelinbraken bij de politie gemeld. Uit de jongste criminaliteitscijfers blijkt dat de meeste winkelinbraken op dinsdag en donderdag tussen drie en vijf uur ‘s ochtends plaatsvonden. De inbrekers kwamen binnen via het dak of door de vooringang open te breken. De politie publiceert wekelijks de criminaliteitscijfers om burgers alert te maken.

