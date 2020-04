Op Sint Maarten is de elfde coronadode geregistreerd. De persoon is in het St. Maarten Medical Center is overleden na een lang ziekbed. Dat heeft minister-president Silveria Jacobs gisteravond gezegd. In totaal zijn er op het eiland 71 positieve coronabesmettingen geregistreerd. Zeven personen liggen in het ziekenhuis en twee in het door Nederland opgerichte mobiele medische paviljoen. 22 Mensen op het eiland zijn hersteld.