Elhage nu toch beëdigd

Shaheen Elhage is vanmorgen beëindigd. Na meerdere mislukte pogingen om zijn geloofsbrieven goed te keuren tijdens een Statenvergadering, is dit gisteren toch gebeurd en kon hij vanmorgen beëdigd worden als statenlid. Moses kwam pas naar de vergadering nadat de rechter haar had gesommeerd in een vonnis om te gaan. Tijdens de eerdere vergadering gisterochtend was zij er nog niet. Nu Elhage is beëdigd, heeft de regering elf zetels. De zetel van Elhage kwam vrij toen PAR-lid William Millerson in juni overleed.