Elhage opgestapt bij FFK

Shaheen Elhage is opgestapt bij de Curaçaose voetbalbond FFK als voorzitter. Vorige maand diende hij al zijn ontslag in. Zijn ontslag is toen ook al ingegaan. Vicevoorzitter Stanley Coffy neemt tijdelijk de functie waar. Elhage werd in 2019 aangesteld als voorzitter. Hij volgde Jean Francisca op. Elhage verdiende zijn sporen in de schietsport en is al jaren bestuurslid bij de FFK. Ook het contract met zijn nicht Hassnah als voetbaldirecteur is niet verlengd. Zijn broer Wallid is ook niet meer de bondsarts. Hij is vervangen door dokter Fillet.

