Eligio Melfor overleden

De bekende komiek en theatermaker Eligio Melfor is zaterdag overleden. Hij was 82 jaar. Melfor, die in het echt Julio Constantino Hermanus heette, was een van de bekendste komieken van Curaçao. Sinds zijn twintigste was hij actief in de theaterwereld. Met zijn stukken wilde hij zoveel mogelijk mensen laten lachen. Daarbij maakte hij de podiumkunsten toegankelijk voor een breed publiek. ‘Hulanda mi ta bai’ uit 2003 is zijn grootste commerciële succes. Hij voerde het stuk meer dan 150 keer op. Melfor heeft verschillende onderscheidingen gekregen voor zijn theaterwerk, waaronder de Cola Debot-prijs en het Kruis van Verdienste. Melfor overleed aan de gevolgen van longkanker.