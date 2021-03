Eloy Room: Plaatsing WK is mogelijk

Curaçao kan zich plaatsen voor het WK in Qatar in 2022. Dat zegt de keeper van het nationale elftal, Eloy Room, vandaag tegen het Algemeen Dagblad. Vandaag speelt Curaçao in het kader van de kwalificatiewedstrijden voor het WK tegen St. Vincent & the Grenadines. Over een paar dagen volgt de wedstrijd tegen Cuba. Volgens Room heeft Curaçao een soort favorietenrol gekregen in de Caraïben. Hij stelt dat elk land in de kwalificatiereeks van Curaçao wil winnen. ”Wij moeten het laten zien, want veel landen waartegen we spelen hebben niets te verliezen.” Hij noemt de druk groot, maar ziet wel mogelijkheden om daadwerkelijk naar het WK te gaan. De wedstrijd van vanmiddag is de eerste kwalificatiewedstrijd onder leiding van coach Guus Hiddink